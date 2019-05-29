عنيزة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسرأس محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم أمس، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الحادية عشر من الدورة الخامسة، وذلك بمقر المحافظة.وناقش الاجتماع خلال جلسته عدد من الموضوعات منها تصاميم مخططات الأحياء السكنية ومدى إسهامها في التطور العمراني وخدمة الاهالي، كما ناقش الخطط المستقبلية لمدارس تعليم عنيزة وملائمتها مع النمو السكاني والتوسع العمراني.وأكد محافظ عنيزة بضرورة تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وأهمية حرص الجميع على تنفيذ الخدمات التي يأملها المواطنين، كما قدم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تلقاه محافظة عنيزة من دعم ومتابعة اثمرت عن مشاريع تنموية وخدمية.// انتهى //13:57ت م0061