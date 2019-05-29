الدمام 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام المهندس عبدالله بن محمد الزامل والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني.وأطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي للمطار لعام 2018م، مؤكداً سموه على ضرورة تطوير الخدمات واستقطاب المزيد من الشركات المشغلة وإيجاد كل ما من شأنه راحة المسافرين ورواد المطار، فيما عبر الزامل عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة للمطار وحرصه - حفظه الله - على تطوير الخدمات وضمان جودة العمل.من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني أن المطار شهد زيادة في نسبة تدريب موظفيه بواقع 36%، كما يشهد ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة 2% وارتفاع في عدد المسافرين بنسبة 3 % وكذلك ارتفاع في حركة الشحن والبريد بنسبة 2%.وبين أنه تم تصنف المطار من قبل ( OAG ) في المرتبة الثانية ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في دقة مواعيد الرحلات لعام 2018 م .وعن المشاريع أوضح بأنه تم إنجاز 8 مشاريع خلال العام 2018 ويتم حاليا البدء بتنفيذ 13 مشروع لتطوير البنية التحتية في المطار، مشيراً إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين من 70% في الربع الأول من العام 2018 إلى 76% في الربع الرابع حسب تقارير الهيئة العامة للطيران المدني.// انتهى //14:11ت م0063