جيزان 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتب سموه بالإمارة اليوم، قائد أمن إمارة المنطقة المقدم موسى بن حسن الزهراني رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى عقيد.وهنأ سموّه، العقيد الزهراني على هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.ورفع قائد أمن إمارة المنطقة، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة, سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //14:21ت م0064