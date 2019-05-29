الكويت 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر38 نقطة ليبلغ مستوى 5710 نقاط بنسبة صعود بلغت 68ر0 %.وبلغت كمية تداولات المؤشر 3ر110 مليون سهم تمت من خلال 5487 صفقة نقدية بقيمة 7ر30 مليون دينار كويتي (نحو 38ر104 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4746 نقطة بنسبة 26ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر48 مليون سهم تمت عبر 1515 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 26ر13 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر51 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6205 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 84ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر61 مليون سهم تمت عبر 3972 صفقة بقيمة 7ر26 مليون دينار (نحو 78ر90 مليون دولار).// انتهى //14:23ت م0065