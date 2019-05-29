المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسغادر فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفسور الفا كوندى المدينة المنورة اليوم متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.وكان في وداع معاليه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //14:27ت م0066