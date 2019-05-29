بغداد 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسقتلت القوات الأمنية العراقية 14 إرهابياً بينهم انتحاريون , في عملية إنزال بجنوب غربي مدينة الموصل.وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أن الإرهابيين الـ 14 وبينهم انتحاريون قتلوا خلال اشتباك اعقب عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، إستناداً لمعلومات استخبارية مؤكدة.وأوضح أن العملية استهدفت مقراً لعصابات "داعش" الإرهابي في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.// انتهى //14:29ت م0067