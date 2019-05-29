مسقط 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 21ر3941 نقطة مرتفعًا بـ 41 ر22 نقطة وبنسبة 572ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 80ر3918 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و112 ألفًا و732 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 9ر9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و922 ألفًا و422 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 196ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 48ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:32ت م0068