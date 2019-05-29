القدس المحتلة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال من القدس المحتلة .وأفادت مصادر محلية في القدس, أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من داخل المسجد الأٌقصى المبارك بحجة دخولهم إلى مدينة القدس دون تصاريح وحولتهم إلى مركز تابع لها في المدينة المقدسة للتحقيق معهم.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقل السيدة رجاء عمر بعد اقتحام منزلها في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، واقتادتها للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية غربي القدسالمحتلة.// انتهى //14:36ت م0069