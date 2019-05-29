اليمن 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 23 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.ففي مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون.كما تم في مديرية الحوطة بمحافظة لحج توزيع 1,428 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.م ر // انتهى //14:38ت م0070