الدمام 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المتسلقة السعودية منى كمال شهاب بعد نجاحها في تسلق قمة إيفريست أعلى قمة بالعالم، حيث رفعت العلم السعودي حاملة رسالة للمجتمع لتشجيعه على اللياقة البدنية وتخفيف السمنة والوقاية من الأمراض من ضمنها مرض السكري.وقدم سموه التهنئة للمتسلقة لجهودها في توعية المجتمع وإيصال رسالتها لكافة شرائح المجتمع.وقدمت المتسلقة شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه وتوجيهاته السديدة الغير مستغربة على سموه ، التي ستكون بإذن الله دافعا لها لتقديم المزيد من الإنجازات .// انتهى //14:39ت م0071