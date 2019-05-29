القاهرة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية ٦٦ سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت ٤ ملايين و٩٠٠ ألف طن.وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم بأن قافلة الشمال ضمت ٣٥ سفينة بحمولات بلغت مليونين و٢٠٠ ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب ٣١ سفينة بحمولات بلغت مليونين و٧٠٠ ألف طن.// انتهى //14:43ت م0073