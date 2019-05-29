اقتصادي / عبور ٦٦ سفينة قناة السويس المصرية بحمولات ٤ ملايين و٩٠٠ ألف طن
الأربعاء 1440/9/24 هـ الموافق 2019/05/29 م واس
القاهرة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية ٦٦ سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت ٤ ملايين و٩٠٠ ألف طن.
وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم بأن قافلة الشمال ضمت ٣٥ سفينة بحمولات بلغت مليونين و٢٠٠ ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب ٣١ سفينة بحمولات بلغت مليونين و٧٠٠ ألف طن.
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