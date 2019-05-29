الأغوار 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، العديد من العائلات الفلسطينية من منازلهم في الأغوار الشمالية لتنفيذ تدريبات عسكرية واسعة.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال أخلت منازل 15 عائلة بهدف التدريبات العسكرية بقذائف الدبابات، والتي تتم في مناطق حمصة، ووادي المالح، وخربة سمرة، ومشارف الرأس الأحمر، كما منعت تلك القوات عشرات العائلات من الوصول للمراعي لرعي مواشيهم وأدت لإحراق مئات الدونمات، وتهجير عشرات العائلات، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.// انتهى //14:45ت م0074