مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في مؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال في ضوء الكتاب والسنة واللقاء التاريخي لإعلان وثيقة مكة لمكرمة"، بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد العزيز السبيل.ورأس رئيس المجلس الجلسة الأولى في المؤتمر تحت عنوان "الوسطية والاعتدال .. المعاني والدلالات" حيث تناولت نقاش مواضيع "معالـم الوسـطية ومقوماتهـا فـي الإسـلام"، والجهل بمفاهيم الوسـطية. الآثار والتداعيات".وتحدث فيها كل من الدكتور محمد بن سريع السريع، والدكتور حمود القشعان، والدكتور محمد ولي الله الندوي، والدكتور عثمان الصديقي والدكتور أبو بكر والر مودو، والدكتور ناجي محمد علوش، حيث تحدث كل منهم عن جوانب مختلفة من موضوع الجلسة.وشهد المؤتمر العالمي، جلسات علمية عالية المستوى لتأصيل الوسطية والاعتدال، من خلال عدد من الموضوعات والقضايا المهمة وتقديم الحلول والعلاجات الناجعة في هذا الخصوص.// انتهى //17:50ت م0156