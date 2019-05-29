الوجه 25 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واستواصل بلدية محافظة الوجه استعداداتها لتجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ، خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي ، الذي سيقام في حديقة البوابة شمال شاطئ زاعم السياحي .وكانت لجان الاستعداد قد شرعت منذ وقت مبكر في العمل على تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر ، و لتقديم العديد من الفعاليات و البرامج المتنوعة للحضور .وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام عبدالله بن محمد البلوي ، أنه بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي ، تواصل اللجان المخصصة للفعاليات تجهيز مقر إحتفالات عيد الفطر المبارك .وأشار إلى أن احتفالات العيد سوف تكون على مدار ثلاثة أيام وستنطلق ثالث أيام العيد يتخللها ألعاب نارية، ومسرح للطفل ، ومسابقات عائلية، وفرقة ترفيهية، ومسابقات للأطفال، وألوان شعبية و أركان خاصة بالتصوير الفوتوغرافي و الفن التشكيلي ، كما أنه ستكون هناك سحوبات يومية على جوائز قيمة للحضور ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة وركن المذاق بمقر الفعاليات .//انتهى //17:58ت م0157