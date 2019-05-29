الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالديه ملتقاها الرمضاني للمرأة والطفل، الذي استمر لمدة ثلاثة أيّام، واستهدف جميع الفئات بمراحلهم العمرية.وشهد الملتقى العديد من الفعاليات التوعويه والتثقيفية، إضافة إلى الجانب الترفيهي، وكان من أبرز ما قدم فيه لقاء مع شيخه الدرع تحدثت خلاله عن فضائل شهر رمضان وعن العفو ومكانته وضرورته في الحفاظ على وحدة المجتمع، ودورة فن الإتيكيت تم التعرف من خلالها على مفهوم الإتيكيت وفنون تقديم المائده قدمتها المدربة امل الشبر.وتضمن الملتقى برنامج صحي، بالشراكه مع المركز الصحي، عن ارتفاع ضغط الدم وأعراضه ومسبباته تضمن قياس للوزن والظغط والسكر، وبرنامج سحابة خير لفريق روائع التطوعي، أوضح فيه مفهوم التطوع و أهميته، وعرض عدد من النماذج التطوعيه، تم خلاله إطلاق مبادرة سحابة خير لإفطار صائم حيث تم تجهيز ١٠٠ سله ، بالإضافة إلى برنامج فوانيس بفقراته المتنوعه الذي استهدف الصغار، كما تضمن ورش إبداعيه وعدد من الأركان والمسابقات، وتوزيع عددمن الهدايا.وقدمت رئيسة القسم النسائي رفعه الكبرى شكرها لكل من أسهم في إنجاح هذا الملتقى الرمضاني من داعمين ومدربين ومشرفين ومتطوعين.// انتهى //18:06ت م0159