الوجه 24رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه المصليات والجوامع ، التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.وبين مدير الإدارة علي بن محمد السبوتي ، أن الصلاة ستقام في مصلى العيد الواقع على الطريق الدولي وجامع الامير فهد بن سلطان والجامع الحديث وجامع البديوي وجامع السنيور ، إضافة الى 17 جامعا و7 مصليات في القرى والهجر التابعة لمحافظة الوجه .وأشار إلى أنه جرى تجهيز وتأمين جميع مستلزمات المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد وستقام عند الساعة السادسة صباحاً .//انتهى //18:07ت م0160