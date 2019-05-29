عام / تحديد جوامع صلاة عيد الفطر بالوجه
الأربعاء 1440/9/24 هـ الموافق 2019/05/29 م واس
الوجه 24رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس
حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه المصليات والجوامع ، التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.
وبين مدير الإدارة علي بن محمد السبوتي ، أن الصلاة ستقام في مصلى العيد الواقع على الطريق الدولي وجامع الامير فهد بن سلطان والجامع الحديث وجامع البديوي وجامع السنيور ، إضافة الى 17 جامعا و7 مصليات في القرى والهجر التابعة لمحافظة الوجه .
وأشار إلى أنه جرى تجهيز وتأمين جميع مستلزمات المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد وستقام عند الساعة السادسة صباحاً .
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18:07ت م
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