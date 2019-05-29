الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض أمس اجتماع فريق تطوير الاستراتيجية الوطنية للفضاء.وفي بداية الاجتماع جرى استعراض ما توصل إليه فريق العمل من رؤى وبرامج في المهام التي كلفت بها الهيئة والمتضمنة بناء وتحديث استراتيجية وطنية للفضاء تستوعب توجهات الدولة للاستفادة من هذا القطاع الاقتصادي الكبير لخدمة أهداف المملكة الحالية والمستقبلية.وناقش الاجتماع خطة العمل، والاستراتيجية المؤسسية المقترحة وكذلك ما تم في سبيل إعداد نظام الفضاء الذي يحكم التعاملات في هذا القطاع الكبير تماشياً مع توجهات الدولة التي قادت لإنشاء هيئة الفضاء الهادفة لتعظيم لاستفادة من هذا القطاع ورفع مستوى التنسيق مع الجهات المستفيدة وتوحيد جهة الإشراف عليه وتحقيق المنافع الكبرى لمستقبل المملكة والمواطنين في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية وتهيئة قطاع الفضاء لتحقيق الأدوار الاقتصادية والأمنية والخدمية التي باتت في مقدمة المجالات الجديدة التي تعول عليها كثير من دول العالم المتقدم و الأكبر اقتصاداً على مستوى العالم، و البناء المكتسبات الكبيرة التي تحققت للمملكة في مجال الفضاء وأهمها الكوادر البشرية المؤهلة و البحوث العلمية ومشاريع بناء الأقمار الصناعية والمعدات و التجهيزات الفضائية التي تم إنجازها على أيدي متخصصين سعوديين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية و غيرها من المراكز المتخصصة، بعد نجاح المملكة و أسبقيتها عربياً و إسلامياً في إرسال فريق علمي ورائد فضاء للمشاركة في رحلة علمية للفضاء عام 1985.وأكد سموه أهمية منهجية الشراكة التي تلتزم بها الهيئة السعودية للفضاء ويعمل بموجبها فريق إعداد الاستراتيجية من خلال التعاون والتكامل الوثيق مع جميع الشركاء، وقد أثمر ذلك حتى الآن عن عقد ما يزيد عن 63 اجتماعاً مع الشركاء، إلى جانب ورشتي عمل للجنة التوجيهية التي تضم ممثلين لجميع الجهات الحكومية و البحثية ذات العلاقة بالفضاء سواء المستخدمين والمستفيدين أو مقدمي الخدمات و الجهات التشريعية و التنظيمية والجهات الإشرافية على المسارات الاقتصادية والاستثمارية، مبيناً سموه أنه تم تشكيل هيئة استشارية دولية تعقد اجتماعها الأول بعد شهر رمضان المبارك إلى جانب اجتماعات أخرى مع المهتمين بالفضاء وعلومه من العلماء السعوديين والمستثمرين في مجال الفضاء ليتم استيعاب رؤاهم وتطلعاتهم قبل رفع الاستراتيجية المحدثة للدولة قبل نهاية هذا العام.وأوضح سموه أن الدراسات التي أجريت أظهرت أهمية الإسراع في الاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد اليوم تسابق كبرى دول العالم للاستثمار بقوة في هذا المجال الحيوي.// انتهى //18:11ت م0161