بيروت 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.86% أي ما يعادل 2 نقطة ليقفل عند مستوى 866.32 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 35 ألفاً و806 أسهم بقيمة 256 ألفاً و641 دولار أمريكياً نفذت من خلال 14 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و518 ألف دولار أمريكي مقارنة مع 8 ملايين و592 ألف دولار لجلسة التداول السابقة. // انتهى //18:16ت م0163