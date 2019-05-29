الدوادمي 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسقدمت الفرق التطوعية المجتمعية في محافظة الدوادمي خلال شهر رمضان المبارك عددًا من المبادرات والأعمال التطوعية التي تدعم الجوانب الخيرية والاجتماعية، وتنوعت في بذل الخير لكافة المستحقين والمستفيدين.وشملت المبادرات على تقديم برنامج التثقيف الصحي، والمشاركة في حملة التبرع بالدم، بالإضافة إلى تفطير الصائمين، وتوزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة وتقديم مساعدات مادية للأسر المتعففة، وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على قائدي المركبات ومرافقيهم وقت الإفطار في الميادين والطرقات بالمحافظة.وبين أمين مجموعة هيلثي التطوعية في المحافظة سياف المويهي أن المجموعة تضم عدداً من الطلاب والطالبات، وقدمت المجموعة مبادرة "رمضانك هيلثي" كبرنامج للتوعية بالنمط الصحي الغذائي والدوائي في رمضان وأسهمت من خلاله في تفعيل برنامج التثقيف الصحي بالتعاون مع مستشفى الدوادمي العام.من جهة أخرى أشارت قائدة مجموعة أوتيزم التطوعية حورية الغضباني إلى أن مجموعتها أسهمت في عدد من الأنشطه الخيرية في شهر رمضان المبارك ، الذي يعد محفزاً للأعمال التطوعية التي تمثلت في تفطير صائمين، وتوزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة ، وخدمات التدريب والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم نفسياً واجتماعياً.ويعد فريق كنف التطوعي في الدوادمي أحد أهم الفرق الرئيسية المهمة في المحافظة حيث أوضحت مها العتيبي أن فريق كنف يضم أكثر من 60 متطوعاً ومتطوعة من أبناء المحافظة يسهمون من خلاله في تقديم العديد من الأعمال الإنسانية والاجتماعية والصحية.// انتهى //21:03ت م0195