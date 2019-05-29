لندن 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة اليوم تداولاتها على انخفاض.وتراجع مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 1.52 في المئة، ليصل عند مستوى 3297.81 نقطة، بينما انخفض مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 111.30 نقطة، ليصل عند مستوى 9080.50 نقطة,وخسر مؤشرا (أي إي إكس) الهولندي و(داكس) الألماني بمقدار 8.23 نقطة و189.24 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:19ت م0198