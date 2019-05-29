المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساختتم مشروع "رمضان أمان" فعالياته اليوم بالمدينة المنورة الذي ينفذ ضمن مشروع "رمضان أمان 2019" بالتعاون مع مؤسسة وقف شباب خير أمة للمرة الثالثة على التوالي في أكثر من 37 مدينة سعودية، بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والعديد من منظمات القطاع الحكومي والخاص.وأوضحت المشرفة العامة للقسم النسوي للمتطوعات بمشروع "رمضان أمان" بالمدينة المنورة المتحدثة الرسمية باسم فريق عطاءات طيبة آلاء السمّان أن المشروع الذي يقام بمنطقة المدينة المنورة للمرة الثانية على التوالي وزع 21 ألف عبوة تحتوي على بروشور توعوي ووجبة إفطار خفيفة.وأضافت السمّان أن مشروع "رمضان أمان" بالمدينة المنورة نظم حملة تحت شعار "معاً رمضان بلا حوادث"، الذي يهدف للحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة خلال ساعات ما قبل الإفطار عبر توزيع منشورات توعوية إرشادية لتخفيف السرعة وأثرها، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التوعوي التطوعي، إضافةً إلى وجبة خفيفة للسائقين قبل أذان المغرب في التقاطعات المرورية المهمة والأماكن المزدحمة بمشاركة أكثر من 70 متطوعا ومتطوعة من فريق عطاءات طيبة وأطفال المنورة.من جهته بين مدير مشروع "رمضان أمان" بالمدينة المنورة قائد فريق عطاءات طيبة ضيف الله الأنصاري أن نسبة النجاح للمشروع بالمدينة المنورة فاقت التصورات بمجهود وقدرات شباب وفتيات هذا الوطن المعطاء.ودعا الأنصاري الجميع للمشاركة والتطوع العام القادم في هذا المشروع الوطني التوعوي الاجتماعي الخيري، فنجاح مثل هذه المشاريع هي نجاح للوطن وأبنائه ومجتمعه.// انتهى //22:02ت م0201