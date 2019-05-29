بريدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساستعد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم لإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وأكد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح أنه تم إعداد خطة رقابية تبدأ مع بداية إجازة عيد الفطر المبارك وتتواصل حتى يوم ‪5 / 10‬ / 1440هـ بإذن الله.وبين أن الخطة التي سيطبقها الفرع ستركز على الأنشطة السياحية بشكل عام التي تنشط في أواخر الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك.وأفاد أن الخطة الرقابية تستهدف زيارة أكثر من 30 منشأة إيواء في مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم للتأكد من نظامية هذه الأنشطة وضبط المنشآت المخالفة أو التي تعمل دون تراخيص من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو الجهات الحكومية الأخرى, والتأكد من الالتزام بالأسعار وسلامة واستعداد الفنادق والوحدات السكنية لاستقبال ضيوف القصيم وتوفر وسائل الأمن والسلامة بها, ونظافة هذه المرافق الإيوائية، مشيراً إلى استمرارية استقبال الشكاوى التي تحال للفرع عبر مركز الاتصال السياحي المجاني 19988.// انتهى //22:17ت م0203