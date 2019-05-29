تبوك 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، إيداع مكافآت معلمي المدارس الليلية لشهري رجب وشعبان، ومكافآت الطلبة لشهري شعبان ورمضان.وأفاد مدير إدارة المالية بتعليم تبوك عبدالله البلوي، أن مكافآت الطلاب شملت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات التربية الخاصة، والطلاب والطالبات المغتربين، وطلاب وطالبات المناطق النائية.// انتهى //22:19ت م0204