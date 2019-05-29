موروني 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1440 هـ في مدينة موروني بجمهورية جزر القمر تحت إشراف الملحقية الدينية بحضور الدعاة والأئمة، وذلك بجامع سيجي في العاصمة موروني.وقدم مشرف دعاة الوزارة بجزر القمر الشيخ الدكتور عبدالحكيم محمد شاكر شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تواصلهم مع إخوانهم المسلمين في جزر القمر، مشيراً إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائم يجمع فئات المجتمع القمري ليحيون فيه سنة الإفطار، ويستمعون إلى الدروس الدينية التي تعزز الدين الإسلامي، داعياً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خير الجزاء وأن يوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.من جانبه أكد موفد وزارة الشؤون الإسلامية في جزر القمر الشيخ منصور بن محمد المصعبي أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائم من الأعمال العظيمة الجليلة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمسلمين، إضافةً إلى إرسال الدعاة لتبصير المسلمين بأمور دينهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويتقبل منهما صالح الأعمال.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تواصل إطلاق مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في أكثر من دولة حول العالم، ويصاحب هذه المشاريع برامج توعوية وإرشادية تلامس حاجة المسلمين في هذا الشهر الكريم يقدمها نخبة من دعاتها إلى جانب إمامتهم للمصلين بصلاتي التراويح والقيام طيلة شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:38ت م0208