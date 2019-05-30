المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسزار فخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، المسجد النبوي اليوم للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله عند المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, ومندوب من مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة, وعدد من المسؤولين.// انتهى //00:40ت م0239