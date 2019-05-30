تبوك 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسيُسهم برنامج تفطير الصائمين، الذي ينفذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك، في تفطير أكثر من 120صائم من مختلف الجنسيات يومياً.وأوضح مدير المكتب سعيد بن علي الغامدي، أن البرنامج يقدم يومياً أكثر من 120 وجبة إفطار صائم طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك في صالة المكتب وبحضور لافت من المسلمين الجدد.وبين الغامدي أن برنامج إفطار الصائم يُعد من البرامج السنوية المهمة التي ينفذها المكتب خلال شهر رمضان المبارك، والتي يسعى من خلالها لترسيخ سنة التكافل الاجتماعي من خلال إطعام الطعام وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من البرنامج لدعوة وتعليم الجاليات بأمور دينهم، والتعارف والتألف وإيجاد محضن تربوي للمسلم الجدد على منهج السلف الصالح، إضافةً إلى نشر المحبة والتعاطف بين المسلمين، وإتاحة الفرصة للمحسنين للإسهام في دعم هذا البرنامج.// انتهى //00:44ت م0240