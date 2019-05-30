مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود رجال قوات الأمن العام المشاركة في المسجد الحرام التي تبذل خلال شهر رمضان المبارك، في سبيل خدمة بيت الله الحرام وقاصديه من الزوار والعمار.جاء ذلك خلال لقائه اليوم، نائب قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي, وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى عبدالرحمن العقل.وأكد معاليه أهمية التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقطاعات الأمنية المشاركة في المسجد الحرام، والتي تعود بالنفع الكبير في عمليات تنظيم توافد الزوار والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة, وبما بتحقق مع تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -, خصوصاً وأن المسجد الحرام يشهد خلال هذه الأيام انعقاد القمم الثلاثة التي توافقت مع الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.وشدد معاليه على أهمية الالتفاف والتلاحم مع القيادة الرشيدة, حيث وجب علينا الإسهام في إنجاح هذه القمم وتسهيل دخول الزوار للمسجد الحرام في جو مفعم بالأمن والأمان.// انتهى //00:52ت م0242