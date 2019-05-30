الدمام 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساحتفل تعليم المنطقة الشرقية اليوم، بتكريم مديري الإدارات في الخدمات المساندة ومنسوبيها من الموظفين المتميزين اللذين أبدعوا طيلة الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان.وثمن الدكتور الشلعان عظم المسؤولية والأدوار الكبيرة الملقاة على عاتق منسوبي الخدمات المساندة بتعليم المنطقة بكافة أقسامها، واللذين يلعبون دوراً بارزاً في دفع مسيرة تعليم المنطقة من خلال المهام المتعددة المسندة إليهم.وأكد الدكتور الشلعان في معرض حديثه، أن الإبداع والتميز أصبح اليوم مطلبًا لمواكبة التطور والقفزات النوعية المتتالية التي تشهدها كافة القطاعات الحكومية بالمملكة، خصوصاً قطاع التعليم الذي يعتبر حجر الزاوية في التنمية المعرفية المستدامة، الأمر الذي يحدونا جميعاً لمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.وفي الختام كرم مدير التعليم مديري الإدارات في الخدمات المساندة ومنسوبيها من الموظفين المتميزين.// انتهى //00:55ت م0243