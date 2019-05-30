أبوظبي 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسبدأ سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين.وأفاد بيان مشترك بأن الاتفاقية ستعطي مزيدًا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربط بين البلدين، مضيفًا أن الدولتين تتشاركان الاهتمام بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، إذ ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.// انتهى //00:58ت م0244