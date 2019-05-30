الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأسفرت انتخابات الجمعية السعودية للطب الوراثي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الرابعة التي تستمر ثلاث سنوات، بإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن انتخاب كل من الدكتورة أمل الهاشم ، والدكتور عيسى فقيه ، والدكتور أحمد الفارس ، والدكتور صالح الغامدي ، والدكتور محمد المناعي ، والدكتور زهير رهبيني ، والدكتور محمد الحامد ، والدكتور عبد الوهاب الذيب ، والدكتور حازم نجار ، والدكتور فؤاد المطيري ، والدكتورة وفاء عبيد ، والدكتور ماجد الفضل .وأشار رئيس الجمعية البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني إلى أن لقاء سيتم في شوال القادم بإذن الله وذلك عقب الإعلان عن مجلس الإدارة في موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بهدف اختيار رئيس الجمعية الجديد ، ونائبه ، والأمين المالي للجمعية ، موضحاً الآلية التي أقيمت من خلالها الانتخابات المرشحة للمجلس الجديد تحت مظلة الهيئة وتميزت بالنزاهة والشفافية ، حيث تمت إلكترونياً ومنحت الحق للعضو المسجل بترشيح نفسه لعضوية المجلس من خلال رسالة يتم الرد عليها ، تليها تلقي العضو رسالة ببدء عملية الاختيار ، وصولاً لأعضاء المجلس في دورته الرابعة والذي تكون من (12) عضواً .وأوضح "رهبيني" أن المجلس الجديد سيكون محطة علمية إثرائية حيث يمثل أعضائه أطباء الوراثة وباحثين ومرشدين وراثيين يمثلون قطاعات من وزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى القوات المسلحة، ومستشفى الحرس الوطني، وهوما يعطي الجمعية حضوراً طبياً، وتنوعاً في الأنشطة الوراثية والمساهمة في برامج التوعية الصحية التي تقيمها الجمعية.وقدم "رهبيني" شكره لكل من أسهم في دعم رسالة الجمعية والتي ما كان لها أن تستمر في خدمة الطب الوراثي دون دعم الحكومة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، ومتابعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، منوهاً بجهود زملائه من أعضاء المجالس السابقة الذين أسهموا في رسم رؤية الجمعية وتوسع جهودها وضمان استدامة دورها في مكافحة الأمراض الوراثية ونشر الوعي بشأنها ، راجياً من الله تعالى كل التوفيق للمجلس الجديد الذي يقود الجمعية للمراحل المتقدمة التي تواكب الرؤية المستقبلية للجمعية .// انتهى //01:02ت م0246