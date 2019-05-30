جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات بجدة وزير خارجية مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة .حضر اللقاء المستشار بمكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار ومهند بصراوي .// انتهى //02:56ت م0265