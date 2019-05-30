سكاكا 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف أوقات صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، وستقام الصلاة في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير في تمام الساعة (5:38) صباحًا.وأوضح مدير الفرع بالجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أن الصلاة ستقام في عددٍ من الجوامع بالإضافة إلى مصليات العيد المكشوفة في مدينة سكاكا.وفي محافظة دومة الجندل والمراكز والقرى التابعة لها ستقام الصلاة في في عدد من الجوامع بالإضافة إلى المصليات المكشوفة.وفي مركز صوير والقرى والهجر التابعة ستقام الصلاة في عدد من الجوامع بالإضافة إلى المصليات المكشوفة.وبين الشيخ السائح أنه يجري الآن تهيئة مصليات العيد في المنطقة وذلك بإجراء التسوية والترميمات اللازمة لها من نظافة وصيانة، وتجهيز لتلك المصليات بفرش على مساحات واسعة منها، والتي تحظى بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حتى يؤدي المسلمون شعيرتهم براحة واطمئنان، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله -، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.// انتهى //04:00ت م0270