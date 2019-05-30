جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسوصل نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوغندا معالي اللواء موسى علي إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب سفير المملكة في جمهورية أوغندا عادل سعيد السفياني ، وسفير أوغندا لدى المملكة احمد سنيومو ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //04:33ت م0271