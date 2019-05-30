جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات في جدة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية (14) .حضر اللقاء المستشار بمكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.// انتهى //04:58ت م0273