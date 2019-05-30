عرعر 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسزار مدير مركز التنمية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عايد بن مرضي العنزي أمس المعرض التعريفي التي تقيمة جمعية رعاية الايتام الخيرية بعرعر وذلك في مجمع عرعر مول بقسمية الرجالي والنسائي.واطلع العنزي على ما يحيويه المعرض من برشورات تعريفية وإصدارات تعريفية عن الجمعية ونشاطها خدماتها للأيتام والارامل وكيفية المساهمة في الكفالات الشهرية والبرامج المختلفة.من جانبه، وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن المعرض يأتي ضمن الحملات التعريفية التي تقيمها الجمعية بهدف الوصول للمجتمع وبث رسالته وبرامجها الخيرية الممتدة لأكثر من سبعة برامج تخص اليتيم والأرملة، مقدماً شكره لإدارة مجمع عرعر مول على تعاونهم الدائم وتقديم كل التسهيلات لإقامة المعرض.// انتهى //05:38ت م0274