عرعر 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسكرّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر أمس فريق عمل مشروع إفطار الصائمين من مشرفين ومتعاونين الذين شاركوا بجهدهم ووقتهم في تنفيذ المشروع لهذا العام 1440هــ.وأقيم لهم حفل التكريم بمقر مخيم إفطار الصائمين بحي الناصرية، وألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة بين فيها أهمية العمل التطوعي والتعاوني وفضل المشاركة في تفطير أكثر من 3200 صائم يومياً في 11 موقعاً بمدينة عرعر، مقدما شكره وتقديره لجميع المتعاونين الذي شاركوا في هذا العمل الطيب المبارك، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يجزل الأجر والمثوبة لكل من دعم المشروع من محسنين ومتبرعين.وفي الختام وزعت الشهادات للمشاركين في المشروع.// انتهى //05:48ت م0275