أبهـا 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساختتمت مساء اليوم الأنشطة والفعاليات الرمضانية لعام ١٤٤٠هـ، والتي أقامتها أجنحة إدارة الوقت بإدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها.وشارك في الحفل الختامي مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير معتق بن جرمان ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بندر العلياني وعضوي مجلس إدارة نادي أبها الرياضي محمد بن سعيد و خالد بن شايع, وعضو مجلس إدارة نادي ضمك الرياضي أحمد القحطاني ونخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.وشهد الحفل إقامة المباراة النهائية لكرة القدم وتويج الفريق البطل بالمركز الأول، ومثله بقية الفائزين في الأنشطة والمسابقات، التي شملت مسابقة للقرآن الكريم, وأخرى لأجمل آذان, ومسابقة في فن الإلقاء, وبطولات ترفيهية منوعة دوري البلايستيشن, والبلياردو, وتنس الطاولة, وبطولات الشطرنج, والبلوت, والبيبي فوت.وتويج الفائزون في ختام الحفل بالمراكز الأولى، وتسلّموا كأس البطولة للأنشطة والبرامج المتنوعة.// انتهى //05:48ت م0276