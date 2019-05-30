المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة أسماء أكثر من ٤٥٠ مصلى وجامعا، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، وذلك في داخل المدينة المنورة ومحافظاتها.وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن الفرع شرع في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع العيد بالمدينة المنورة ومحافظاتها والمناطق التابعة لها لاستقبال المصلين .وأشار إلى ٢٤٠مصلى وجامعاً جرى تحديدها في المدينة المنورة، وفيما حددت الوزارة ٥٧ مصلى وجامعاً بمحافظة ينبع، و ٤٠ مصلى بمحافظة المهد، و٣٥ مصلى بالعلا، و ٣٣ مصلى بالحناكية، و ٢٥ مصلى ببدر، و٢٥ مصلى بالعيص، و١٣ مصلى بخيبر، و ١٠ مصليات بالصويدرة .// انتهى //05:49ت م0277