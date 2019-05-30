كانبرا 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسانتخب برلمان بابوا غينيا الجديدة وزير المالية السابق جيمس مارابي رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.وهزم مارابي رئيس الوزراء السابق السير ميكير موراوتا بأغلبية 101 صوت مقابل 8 أصوات في البرلمان المؤلف من 111 مقعدًا.وكان بيتر أونيل ، الذي قاد البلاد منذ عام 2011 م ، استقال من منصب رئيس الوزراء أمس الأربعاء قبيل تصويت بحجب الثقة عنه في البرلمان.ومارابي هو رئيس الوزراء الثامن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة.// انتهى //07:22ت م0003