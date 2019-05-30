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الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتسلم وثيقة مكة المكرمة حول قيم الوسطية والاعتدال
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي
قمم رمضان.. المنطقة تكتب مستقبلها
إدانة إيران.. القاسم المشترك بين القمم العربية الطارئة
«إغاثي الملك سلمان» يواصل لليوم 22 توزيع سلال رمضانية في ست دول
وزير الداخلية يدشن مبادرة «فُرِجَت»
سلطان بن سلمان يرأس اجتماع فريق إعــداد الاستراتيجــية الوطنـية للفضاء
برنامج خدمة ضيوف الرحمن.. نقلة نوعية تلبي طموحات الحاج والمعتمر وإثراء تجربتهم
وزير الإعلام يتفقد المركز الإعلامي لـ «قمم مكة»
بولتون: طهران وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات.. إيران.. منطلق الشرور ومأوى الإرهاب
مسرحية ميناء الحديدة غطاء جديد لمساعدة غريفيث وزمرته للميليشيا
الحوثي يزرع الألغام ويحصد دعم الأمم المتحدة
الإضراب يتواصل في السودان
قمم مكة المكرمة تربك طهران
روســيا تمتلـك كل خيـوط اللعـبة في سوريـة للتحكـم بالجــانب الإيــراني
موسكو تعتقل قادة ميليشيات طهران في مطار حلب
الجيش البورمي يرتكب جرائم حرب جديدة
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