الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتسلم وثيقة مكة المكرمة حول قيم الوسطية والاعتدالخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسيقمم رمضان.. المنطقة تكتب مستقبلهاإدانة إيران.. القاسم المشترك بين القمم العربية الطارئة«إغاثي الملك سلمان» يواصل لليوم 22 توزيع سلال رمضانية في ست دولوزير الداخلية يدشن مبادرة «فُرِجَت»سلطان بن سلمان يرأس اجتماع فريق إعــداد الاستراتيجــية الوطنـية للفضاءبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.. نقلة نوعية تلبي طموحات الحاج والمعتمر وإثراء تجربتهموزير الإعلام يتفقد المركز الإعلامي لـ «قمم مكة»بولتون: طهران وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات.. إيران.. منطلق الشرور ومأوى الإرهابمسرحية ميناء الحديدة غطاء جديد لمساعدة غريفيث وزمرته للميليشياالحوثي يزرع الألغام ويحصد دعم الأمم المتحدةالإضراب يتواصل في السودانقمم مكة المكرمة تربك طهرانروســيا تمتلـك كل خيـوط اللعـبة في سوريـة للتحكـم بالجــانب الإيــرانيموسكو تعتقل قادة ميليشيات طهران في مطار حلبالجيش البورمي يرتكب جرائم حرب جديدة// يتبع //07:37ت م0004