طرابلس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أنه نجح في دمج التشكيلات المسلحة ليصبح عددها 4 فقط بعد أن كانت أكثر من 100، مشددًا على أنه لن يتم تقسم ليبيا، مؤكدًا أنه سيسلم البلاد موحدة كما تسلمها لمن يأتي بعده.وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح أنه لا يمكن أن تقوم حرب أهلية في ليبيا، فالشعب الليبي نسيج اجتماعي واحد مترابط، ويرفض الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في شؤونه.وتناولت لقاء وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البيلبسي، لمناقشة آلية دعم المنظمة لاحتياجات النازحين وتطوير برامج العمل المشترك بين الطرفين، وتقديم الخدمات والدعم الإنساني للنازحين.ونقلت دعوة رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي يضم كل الخبرات والقدرات من أبناء المنطقة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية، موضحًا أن الجنوب يعاني تدني الخدمات، الذي أثر سلبًا على حياة المواطن من نقص في السيولة والوقود، إلى جانب انعدام الأمن.وعرجت صحف ليبيا على إعلان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامه أن قنوات الحوار لم تقطع بينه وبين قائد القوات الليبية في الشرق خليفة حفتر.//انتهى //08:01ت م0007