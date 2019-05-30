القاهرة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالقمتين الطارئتين" الخليجية والعربية"، التي تستضيفهما اليوم مدينة مكة المكرمة ويحضرهما عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول العربية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ، وذلك قبيل القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والتي تضم قادة وممثلي 57 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمكة غدًا الجمعة.وأشارت إلى أن القمتين الخليجية والعربية ستناقشان الاستفزازات الإيرانية، والاعتداءات التي تعرضت لها السعودية والإمارات، والسيناريوهات الممكنة وتداعياتها، وآليات حماية الأمن القومي العربي من الأخطار المحدقة، وصولاً إلى بلورة موقف موحد يحول دون انزلاق المنطقة إلى مستوى أعلى من التصعيد أو الاشتعال، من خلال توحيد الصفوف، خاصة بالنظر إلى خصوصية مكان وزمان التئام القمم الثلاث.وذكرت أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة ملفات القمتين، مع رفض الإجراءات الإسرائيلية المنفردة، وعلى رأسها وضع القدس والمستوطنات، والتشديد على رفض أي مشروع للسلام لا يلبى المطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني.وسلطت الضوء على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أمس بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بينهما، وقبول منظمة التجارة العالمية الشكوى التي قدمتها الإمارات ضد قطر بسبب حظر الدوحة بيع وشراء وسحب البضائع الإماراتية الصنع.ولفتت الانتباه إلى تحذير المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، من تصاعد التوتر في السودان، على خلفية وقف المحادثات بين المجلس العسكري والقوى المدنية، مشيراً إلى استعداد بروكسل لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للخرطوم.ونقلت صحف مصر عن المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي بشأن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام الاتحاد الأوروبي، أن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد تتلاشي، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.// انتهى //09:43ت م0010