عمّان 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، والتي تناولت المستجدات الإقليمية، خصوصًا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، والتي تطرقت إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازمين لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة مقدسيين من ساحات المسجد الاقصى الأقصى في مدينة القدس المحتلة.وتابعت استضافة المملكة لأعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية ، والتي ستعقد في مكة المكرمة اليوم وغدًا بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-،لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة ، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.// انتهى //10:48ت م0013