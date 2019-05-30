بغداد 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بحوادث الحرائق التي طالت آلاف الدونمات المزروعة بالحنطة والشعير في عدة محافظات عراقية خلال الأسابيع الماضية, منوهة بارتفاع عددها إلى 155 حادثاً في عموم العراق, بحسب المديرية العامة للدفاع المدني العراقية.وفي الشأن الأمني تمكنت القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي من قتل 14 إرهابياً بينهم انتحاريون في عملية أمنية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.وأشارت الصحف إلى ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية, مشيرة إلى توقعات الأنواء الجوية بشأن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لاسيما بالمناطق الوسطى والجنوبية.ونوهت بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما بين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد فيما حقق هذا الارتفاع وفرة مالية للعراق تقدر بثلاثة مليارات دولار ستساهم بسد جزء من العجز في الموازنة العامة .// انتهى //11:04ت م0014