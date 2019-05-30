اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
طوكيو 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم بفعل تنامي القلق من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون طويل الأمد ومضرا بالاقتصاد.
ونزل نيكي 0.29 % إلى 20942 نقطة، في أدنى مستوى للمؤشر القياسي منذ منتصف فبراير وفي وقت سابق تراجع المؤشر 0.92 %إلى 20809، ليقترب من أدنى مستوى خلال معاملات 14 مايو البالغ 20751 نقطة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 1531.98 نقطة، في أقل مستوى إقفال له منذ 11 يناير.
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