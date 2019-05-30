طوكيو 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم بفعل تنامي القلق من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون طويل الأمد ومضرا بالاقتصاد.ونزل نيكي 0.29 % إلى 20942 نقطة، في أدنى مستوى للمؤشر القياسي منذ منتصف فبراير وفي وقت سابق تراجع المؤشر 0.92 %إلى 20809، ليقترب من أدنى مستوى خلال معاملات 14 مايو البالغ 20751 نقطة.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 1531.98 نقطة، في أقل مستوى إقفال له منذ 11 يناير.// انتهى //11:58ت م0016