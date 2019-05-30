الرباط 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالمباحثات التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، في إطار جولة يقوم بها كوشنر تشمل المغرب و الأردن ثم اسرائيل.وتطرقت إلى احتضان مكة المكرمة اليوم لقمتين طارئتين عربية و خليجية تناقشان عددًا من التحديات الكبرى التي تواجه بلدان المنطقة.وسلطت الضوء على الاجتماع التحضيري للقمة الذي عقده أمس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل توحيد جهود العالم الإسلامي وبلورة مواقف موحدة ومنسجمة إزاء عدد من القضايا المزمنة التي تعصف بوحدة الأمة الإسلامية ومستقبلها.مغاربيا تابعت التطورات الميدانية في ليبيا، حيث أدت المعارك المستمرة، بالعاصمة وضواحيها إلى مقتل 562 شخصًا وإصابة أكثر من الفين و 800 آخرين حسب حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية.وتناقلت خبر تسلم القاهرة من الجيش الوطني الليبي الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي الذي يعد أخطر إرهابي قام بعمليات إرهابية ضد بلاده.وتناولت فصول الأزمة التي ما زالت تتخبط فيها السودان، مشيرة إلى استمرار الاحتجاجات بعد فشل المباحثات بين المجلس العسكري، و قوى الحرية و التغيير في التوصل الى اتفاق لتسليم السلطة لهيئة مدنية.// انتهى //12:49ت م0021