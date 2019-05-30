رام الله 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استضافة المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.وسلطت الضوء على كلمة المملكة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية التي عقدت في جدة، حيث أكد وزير الخارجية السعودي، رئيس الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالقمة الإسلامية إبراهيم بن عبد العزيز العسّاف، أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة العربية السعودية الأولى و ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.ونشرت خبر تأكيدات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتحدثت تأكيدات المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي اوريليان لوشوفالييه، موقف بلاده الثابت والداعم لتسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، تعيشان بأمن وسلام داخل حدود معترف بها.// انتهى //13:00ت م0022