عام / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل
الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
الخليل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من مدينة الخليل، وفتشت منزلا في بلدة اذنا غرب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت حسين عايد أبو سنينة ، وموسى أبو قويدر، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الذخرة في بلدة اذنا غرب الخليل، وداهمت عدد من المنازل.
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