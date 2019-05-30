الخليل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من مدينة الخليل، وفتشت منزلا في بلدة اذنا غرب الخليل.وأفادت مصادر أمنية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت حسين عايد أبو سنينة ، وموسى أبو قويدر، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة القديمة من مدينة الخليل.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الذخرة في بلدة اذنا غرب الخليل، وداهمت عدد من المنازل.// انتهى //13:01ت م0023