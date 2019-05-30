إسلام آباد 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران تمثيل بلاده في القمة الإسلامية بمكة المكرمة.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد التزام بلاده بالوقوف مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمن الحرمين الشريفين.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وأوزباكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتحويل العلاقات إلى شراكة اقتصادية.وأخبرت عن اتفاق باكستان وبريطانيا على التعاون في مجال مكافحة غسيل وتهريب الأموال.وأشارت إلى استمرار تحسن مؤشرات الأسهم في بورصة كراتشي الباكستانية التي بدأت تستوعب قيمتها السوقية مجدداً.وعرجت إلى لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني بمستشار الأمن الوطني الأفغاني لبحث مستجدات عملية السلام والمصالحة الأفغانية.كما أخبرت عن إصابة امرأة باكستانية بنيران أطلقتها القوات الهندية أمس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وفي الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان مطالبة روسيا وحركة طالبان من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب قواتها من أفغانستان تمهيداً لإنهاء الحرب في هذا البلد.وتناقلت الصحف تحذير سلطات الصحة في باكستان من استخدام مشروبات الطاقة والمنشطات الرياضية وما لها من آثار سلبية على صحة الإنسان.// انتهى //13:25ت م0024