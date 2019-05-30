القاهرة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسدعت جامعة الدول العربية إلى الاسترشاد بالدليل الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب، عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة في مجال مكافحة التدخين.وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطى التبغ 2019 الذي يصادف غدا الجمعة، أن مكافحة التبغ يجب أن تكون أولوية للحكومات والمجتمعات في أنحاء العالم.وأشارت إلى حرص الجامعة العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب على العمل على مكافحة التبغ في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الدولي، لاسيما الهدف الثالث المعني بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.// انتهى //13:27ت م0025